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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kafe ve restoranlar için ilk adım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kısıtlamalar çerçevesinde kafe ve restoranların yeniden açılması yönünde ilk adımı bugün attı.

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 Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul’da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. " ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan restoranlar için ilk adım - A Haber Son Dakika Gündem Haberleri

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