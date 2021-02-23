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Uğur Uzunel kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen dizisi Masumlar Apartmanı hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Dizide yer alan karakterlerden biri olan Esat son haftalarda performansı ile dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Peki Masumlar Apartmanı Esat kimdir, gerçekte kim oynuyor? Uğur Uzunel kimdir?

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Masumlar Apartmanı dizisi dev oyuncu kadrosuyla TRT 1'in en çok izlenen dizisi oldu. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncuları da seyirciler tarafından çokça konuşuluyor. Peki Masumlar Apartmanı Esat kimdir? Esat rolünü kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir, dizileri

Masumlar Apartmanı Esat kimdir kimdir gerçek adı:  
Esat kendi halinde, biraz çapkın fakat çok iyi yürekli bir adamdır. Sosyal becerileri kuvvetli, eğlenceli bir karakterdir. En büyük hayali ise evlenmek ve çocuk sahibi olmaktır. Esat rolünü ise Uğur Uzunel canlandırmaktadır. Peki Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel’i yakından tanıyalım.

Esat rolü ile karşımıza çıkan 1988 İzmir doğumlu Uğur Uzunel Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunudur. ”Aşk ve Mavi” dizisinde İsmet rolü ile karşımıza çıkmış ve seyircilerin gönlünü kazanmıştır. 2012 yılından itibaren aktif olarak ekranlarda gördüğümüz genç ve yakışıklı oyuncu son olarak ise ”Afili Aşk” dizisinde seyirciyle buluşmuştur. Şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinde Esat rolü olarak kendisini TRT 1 ekranlarında görmekteyiz.

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