İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadının yine de asıldığı iddia edildi

İran'da eşini öldürmekten idam cezasına çarptırılan Zahra İsmaili'nin tam asılmak üzereyken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği ancak kayınvalidesinin isteği üzerine yine de asıldığı iddia edildi.

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Avukatı Omid Moradi, Zahra İsmaili'nin eşi Alireza Zamani'yi öldürmekten hüküm giydiğini ancak Zamani'nin müvekkiline kötü davrandığını ve kendisini ve kızını korumak için cinayet işlediğini savundu. Facebook sayfasında müvekkilinin nasıl öldüğünü anlatan avukat, cumartesi günü Rajai Shahr Hapishanesi'nde yaşanan olayda İsmaili'nin kendisinden önce 16 erkeğin idamını izlemeye zorlandığını anlattı.

Avukata göre; İsmaili, sıra kendisine gelmeden az önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ancak kurbanın annesinin idam sehpasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi için müvekkilinin cansız bedeni yine de asıldı.

Moradi, Alireza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığında Genel Müdür olduğunu ve çiftin iki çocukları olduğunu kaydetti. (BBC Türkçe)