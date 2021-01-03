Uzun süre uğraştı! Kısıtlamada sokağa çıkan turistin kendini kanıtlama çabası

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Beşiktaş'ta araçlar tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Pasaportu ve ehliyeti yanında olmayan turist Ali Demir, belgelerine ulaşmak için uzun süre uğraştı. Demir turist olduğunu kanıtladı ama ceza yemekten kurtulamadı.

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerini sürdüren polis ekipleri, belgesi olmadan dışarı çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı. Beşiktaş'ta durdurulan bir araçta turist olduğunu ve pasaportunun yanında olmadığını söyleyen Ali Demir, turist olduğunu kanıtlamak için uzun süre çaba sarf etti. Önce turizm acentesini arayan Demir uçak biletine ulaşamayınca kaldığı oteli aradı. Otelde odasındaki kasayı açtıran Demir, pasaportunun fotoğrafı atılınca turist olduğunu kanıtladı. Bu sefer de ehliyetini yanında bulundurmadığı için 314 lira para cezası uygulandı.

"Turist olduğumu kanıtlamak için uğraştım"

Ali Demir "Fransa'dan geldik. İş ve gezmek için. Pasaportumu otelde bırakmıştım. Pasaportum yanında olmadığı için polis durdurdu. Turist olduğumu kanıtlamak için uğraştım. Ben haklıyım. Onun kanıtlamak için uğraştım. Kanun neyse biz de ona uyacağız. Bundan sonra pasaportumu yanımdan ayırmam. Türkiye'de cezalar çok hafif. Fransa'da cezalar daha ağır" dedi.