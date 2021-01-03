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Emre Kılınç Galatasaray camiasından özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında istemsizce yaptığı hareketten ve kariyerinde gördüğü ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim" dedi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık yarım saat 1 kişi eksik mücadele etti. Müsabakanın 51. dakikasında Emre Kılınç, Amilton'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 

Bitigen, Video Yardımcı Hakem (VAR) Atilla Karaoğlan'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve Emre'yi oyun alanı dışına gönderdi.

Maçtan sonra kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emre Kılınç "Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim. Cezam bitikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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