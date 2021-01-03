Falcao sabırları taşırdı: Ayağı kopmuş olsaydı uzardı

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi. Galatasaraylı Emre Kılınç, 51. dakikada Amilton'a arkadan yaptığı hareket nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından oyun dışına gönderildi. Galatasaraylı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Marcao ise 55. dakikada sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Brezilyalı, İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalırken; maça kaptan çıkan Arda Turan'a 81. dakikada sarı kart çıktı. Tecrübeli oyuncu da cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi.

Ahmet Çakar: Falcao... Çok yazık. Ayağı kopmuş olsaydı uzardı... Takımının ona en çok ihtiyacı olan maçta 28 dakikada "Sakatlandım" deyip çıkıyor. Üstelik kazandığı ciddi bir servet var. Galatasaray şampiyonluğu kovalamak istiyorsa mutlaka çok iyi bir santrfor almak zorunda.

Ömer Üründül: Falcao ile 9.5 kişi Emre direkt kırmızı görünce maçın zorluk derecesi iyice arttı. 10 kişiyle üstelik de hazır olmayan Falcao ile gol aramaya devam eden Galatasaray, çok ciddi kale önü tehlikeleri yaşaması muhtemeldi. Ama 3 gün önce büyük bir hasar yaşayan Antalya'nın öz güveni çok yetersiz olduğundan onlar sadece beraberliği korumaya çalıştılar. Ve Falcao yine sakatlandı. Aslında Galatasaray, Falcao ile beraber kırmızı karttan önce 9,5 kişi oynuyordu. O çıktıktan sonra son saniyeye kadar golü bulacak pozisyonlar da buldular. Sonuçta maç 0-0 noktalandı. Ben Galatasaray'da bir tek oyuncuyu öne çıkarmak istiyorum. O da saygı duyulacak profesyonel olan Linnes'ti.

Mehmet Demirkol: Üretmeyen bir baskı77’de Arda’nın altı pasta Oğulcan’ı gördüğü ve Boffin’in çıkardığı pozisyon… Galatasaray’ın başından beri Antalya savunmasına sorun yaşatmak için uygulaması gereken plan buydu. Çizgiye in ama orta değil, sert yerden paslar ver. 6-0’lık Hatay yenilgisi sonrası Yanal’ın 6-4-0’la sahaya çıkması beklenmeyen bir şey değildi. Ceza sahası önünden itibaren kısa boylu ama geniş alana yayılan bir savunmayla oynadılar. Ancak bunun aşılmaz olmadığını da bizzat Galatasaray gösterdi. Saracchi ve Linnes’i çizgiye kadar indirip topla buluşturdular. Genel yaklaşımsa kalabalık ve uzun Antalya savunma göbeğine topu kaldırmak oldu.

Deniz Çoban: Sarı kart olabilirdi. Dün akşam oynanan maçın en kritik anı 51. dakikaydı. Emre ’nin Amilton’a yaptığı faule Abdulkadir Bitigen direk kırmızı kartını çıkarttı. Tartışmalı bir karardı. Emre topla oynama şansı ve niyeti olmadan, rakibinin savunmasız yerine, hız alarak, kramponlarının vidalarıyla bir müdahalede bulundu. Buraya kadar kırmızı kartın bütün kriterleri vardı ancak tek eksik kalan kriter temas noktasıydı. Emre ’nin müdahalesi rakibinin kramponunun topuğuna denk gelmişti. Kırmızıya ‘ hayır’ demem ancak sarı kart bence daha doğru olurdu. 55 ’t e Marcao’nun Gökdeniz’e hamlesi, Emre/Amilton mücadelesine göre daha sert ve yaralayıcıydı. Rakibe olan etkisi, Emre’nin hareketine göre daha fazlaydı. Bu pozisyonda ise sarı kart çıktı.

Şansal Büyüka: Omar Baba...Canından ötede bir can varmış, o da evlatmış… Galatasaray onbirinde sağ kanat savunmada Linnes’i görünce içim “cızz“ etti… Linnes oynadığı için değil, aynı mevkinin sahibi Omar Elabdellaoui oynamadığı için… Babalık böyle birşey… Evladın için gözünü kırpmadan herşeyi yaparsın… Omar Baba da “gözü gibi“ baktığı Down sendromlu oğlunu eğlendirebilmek için gözlerinden oldu, hiç istemem ama belki de futboldan oldu… Linnes sanki Omar aşkına oynadı… Hızlı, etkili… Solda da Saracchi öyle… Galatasaray iki kenardan çok hızlı geldi, buna rağmen orta sahasını hızlı hücuma katamadı.

Levent Tüzemen: Ersun Yanal'ın ilginç acizliği!Yeni FIFA kokartlı Bitigen sarı vermesi gerekirken şov yapıp kırmızıdan vazgeçmedi. Aynı Bitigen asıl kırmızıyı Marcao'ya göstermeliydi ama yüreği yetmedi. Kırmızı karttan sonra oyun kontrolünü kaybeden Bitigen maçı resmen sinir harbine döndürdü. G.Saray'ın taçtan başlatacağı hızlı hücumu kesti, Oğulcan'ın çabuk oynama isteğini "yerinden kullan" diye frenledi. Falcao'nun da sakatlanıp çıkması, G.Saray'ın kazanmasını şansa bıraktı. Antalya'nın rakip 10 kişiyken oyunu çirkinleştirmeye devam etmesi, Ersun Yanal'ın acizliğiydi.