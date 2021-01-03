Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ödemesi kaç para olacak

Yaklaşık 7 milyon çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte 2021 AGİ ödemeleri de arttı. 2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu işçi 297,98 lira AGİ ödemesi alacak. AGi ödemeleri maaşa dahil değildir. İşveren ayrı ödemekle yükümlüdür. İşte 2021 AGİ ödemeleri tablosu

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Hükümet, işçi ve sendikaların bir araya gelip karar aldığı 2021 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21 zam yapıldı ve 500 liralık bir artışla yeni asgari ücret zammı 2 bin 825 lira oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ödemeleri de arttı. Peki Evli eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan biri ne kadar AGİ ödemesi alacak? AGİ ödemeleri maaşın içinde mi ayrı mı ödenir?

Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. 2021 yılı için brüt asgari ücret ise Asgari ücret 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 21.5 oldu. Üç çocuklu bir kişinin alacağı asgari ücret AGİ ile birlikte 3 bin 15 lira olacak.

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'yi kimler alabilecek: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı şartları : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada çocukların AGİ'si kime yatar: Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.