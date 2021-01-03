Trabzonspor'un ilk transferi Berat Özdemir

Trabzonspor, aradığı orta sahayı buldu. U-21 milli takımının önemli oyuncularından Berat Özdemir, Trabzonspor'un devre arasındaki ilk transferi oldu.

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Trabzonspor'dan son dakika transfer gelişmesi! Bordo mavililer Gençlerbirliği'nde forma giyen genç oyuncu Berat Özdemir'i renklerine bağladı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor, Berat Özdemir için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, bir dönem kiralık olarak Hacettepe forması da giydi.

İrfan Can Kahveci'den sonra Gençlerbirliği altyapısından yetiştirdiği bir oyuncuyu daha büyük takıma gönderdi. Berat Özdemir orta sahadaki oyunuyla milli takım rotasyonu içine de girebilir. Başarılı oyuncu teknik oyun anlayışının yanı sıra sertliğiyle de dikkat çekiyor.

2.5 milyon euro

Bordo-mavili yönetim, Gençlerbirliği'nin genç yeteneği için prensipte anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre, Trabzonspor'un bu transfer için başkent temsilcisine 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

13 maçta 3 gol

Gençlerbirliği'nin bu rakamın 1 milyon euro'sunu peşin, kalan kısmını ise sezon sonunda alacağı belirtildi. 23 yaşındaki Berat Özdemir, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti.