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Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba isyan etti! İçeri girsin yatsın da rahat edelim

BURSA’da trafikte seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Furkan Ö. (22), kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı. Polislerin yanında oğlunu arayıp 'teslim ol' diyen baba Ahmet Ö. olumsuz yanıt alınca, "Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası da var. Başımıza bela oldu. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim” dedi.

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Bursa'daki ilginç olay gece saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü.

Polisler babaya telefonla ulaştı

Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.’nün kullandığını belirledi.

'Teslim ol' dedi ama oğlu reddetti

Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.’nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.

'Çocuğum başıma bela oldu'

Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi. 

Baba ve oğluna ceza

Polis ekipleri Furkan Ö.’ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL,  ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.’ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.

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