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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Gabar'da 5 terörist mağarada öldürüldü

2021 yılının ilk terör operasyonundan ilk haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberini duyurdu: Gabar dağındaki bir mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından öldürüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar'a 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." dedi.

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