İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Gabar'da 5 terörist mağarada öldürüldü

2021 yılının ilk terör operasyonundan ilk haber geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberini duyurdu: Gabar dağındaki bir mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından öldürüldü.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar'a 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi... Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." dedi.
2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
İnlerine girdiler.
Mağarada 5️⃣ terörist kahraman @jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale
getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...