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Somali'deki saldırıda ölen işçilerin acı haberi Çorum'a ulaştı

SOMALİ'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu (22) ile Erdinç Genç'in (44) acı haberi memleketleri Çorum'a ulaştı.

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Somali'de bir Türk yol yapım firmasının şantiyesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu hayatını kaybetti. İki işçinin acı haberi memleketleri Çorum'a ulaştı. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul Beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği ve Somali'ye babası Ömer Aydoğdu ile birlikte gittiği belirtildi.

Aynı saldırıda yaralanan Çorumlu Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan ve Şakir Çetinkaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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