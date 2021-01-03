Muğla'da elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu! Alp Kırşan'ın komşusuymuş

MUĞLA Bodrum'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ukraynalı Kristina Novytska (25), evinde ölü bulundu. Elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olan genç kadının, ünlü sunucu Alp Kırşan'la aynı sitede oturduğu öğrenildi. Alp Kırşan olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Bodrum'a bağlı Eskiçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da yaşayan Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı. Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Novytska'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar ihtimali ağır basıyor Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kapının kilitli olması, kapı üzerinde iç tarafta anahtar bulunması ve evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar nedeniyle olayın intihar olduğu değerlendirdiği ancak cinayet ihtimalinin de araştırdığı öğrenildi.

Odada bulunanlar Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Başındaki ağrılar mı neden oldu? Novytska'nin uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. Kristina Novytska'nın, başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar edebileceği üzerinde de duruldu. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Alp Kırşan'ın komşusuymuş Novytska'nın, ünlü sunucu Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cansız bedenine ulaşıldı, savcı bekleniyor" ifadelerini kullandı.