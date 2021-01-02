Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine AK Parti'den sert cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan çok sert tepki geldi.

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Halk TV'de katılığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

"Milletin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz"



AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu:"Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu, bu hakaretlerine bir yenisini daha ekledi ve kendisini desteklemeyenlere "ahlaksızlar" dedi. Üslubu beyan, aynıyla insan demiş büyükler...Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz Milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Sn Kılıçdaroğlu Milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin 2023 seçimlerinde Cumhur ittifakından sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." açıklamasında bulundu.