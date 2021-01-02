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Radamel Falcao tekrar sakatlandı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao Antalyaspor maçının 74. dakikasında sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.

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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

YİNE SAKATLANDI
65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı. Kolombiyalı futbolcunun yerine Sekidika oyuna girdi.

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