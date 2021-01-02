İran'dan ABD'ye tehdit: Savaş gemilerini yok ederiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi.

İran'dan şoke eden iddia!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeni ile karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a "Tuzağa karşı dikkatli ol." diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu.

İran'dan tehdit gibi mesaj!

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülmüştü. Süleymani’nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran’dan ABD’ye sert mesajlar gelmeye devam ediyor.

'Her türlü senaryoya hazırız'

İran Dini Liderinin Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Irak’ta devam eden askeri hareketliliğe değinerek, “Askeri anlamda her türlü senaryoya hazırız. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Eğer İran’a bir saldırı olursa bunun cevabını kesinlikle veririz” dedi.



Bölgede ABD üslerini ve askeri hareketliliği izlediklerini belirten Safevi, “Birliklerimiz Körfezden Hint Okyanusu’na ve Umman Denizine kadar tüm askeri hareketliliği takip etmekteler. Bölgedeki ABD üsleri radarımızda ve ABD kuvvetlerinin tüm zayıf noktalarını tespit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Safevi, İran kuvvetinin tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını belirterek, “İran, ABD’ye ait savaş gemilerimi Basra Körfezi’nde birkaç saat içerisinde yok edebilecek güçtedir” dedi.

'Savaş olursa Arap ülkeleri zarar görür'

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacı Zade Lübnan medyasına verdiği demeçte, bölge ülkelerini ABD ve İsrail ile işbirliği konusunda uyararak, “ABD ve İsrail ile olası bir savaş durumda hiç bir ABD üssünü ayırt etmeden hedef alırız. Bu durumdan en çok zarar gören Arap ülkeleri olur” dedi.

Irak'ta füze alarmı verildi

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi.

Ülkedeki İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali Süleymani suikastının yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu.

Bağdat yönetimi, Süleymani suikastının yıl dönümünde başkentteki Yeşil Bölge veya ABD üslerinin bulunduğu diğer kentlerde olası füze saldırılarından endişe ediyor.

Irak Polisinden Yüzbaşı Ahmed Halef AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumu gergin. Başkentte Yeşil Bölgeyi hedef alacak herhangi bir füze saldırısı girişimi ihtimaline karşı güvenlik güçleri konuşlandırılıyor." dedi.

Halef, Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin birinci yılında silahlı grupların Yeşil Bölge'ye veya ABD askeri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor.