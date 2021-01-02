Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Ocak 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21.295'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; bin 713'ü semptomatik olmak üzere 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 11 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 672 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888'e, ağır hasta sayısı ise 3764'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.