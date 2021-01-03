Fenerbahçe'nin Mesut Özil formülü ortaya çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil'i 6 aylığına kiralamanın planlarını yaparken Türk asıllı Alman yıldız için özel isimlere devreye girecek.

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Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası sessiz ve derinden sürüyor. Özellikle Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun sarı-lacivertli formayı giydirmek için adeta çırpındığı yıldız futbolcu için tasarladığı son formül, sponsor desteğiyle 6 aylık kiralama. Arsenal’da tam 10 aydır oynamadan maaş alan ünlü futbolcuya Juventus, Milan ve DC United’ın yanı sıra Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu biliniyor.

Sponsorların yardımıyla transfer bitecek

Hürriyet'in haberine göre; maddi yönden bu takımlara göre dezavantajlı durumda bulunan Fenerbahçe, Moussa Sow transferinde olduğu gibi sponsorların yardımını almayı planlarken ünlü yıldıza yeniden forma giyip eski formunu kazanma şansı sunmak istiyor.

Diğer tekliflere sıcak bakmıyor

Yarıştaki takımlardan Milan’ın önceliğinin aynı mevkideki Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalamak olduğu bilinirken, Juventus’un ‘bekle gör’ politikası uygulayıp çok istekle ve ciddi bir öneriyle gelmemesi, ABD, Katar ve Suudi Arabistan’dan tekliflere de Mesut’un çok sıcak bakmamasının Fenerbahçe’nin şansını artırdığı şeklinde değerlendiriliyor.

Özel isimler devreye girecek

Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı ile sıkı dost olan Mesut Özil için, ayrıca çok daha güçlü ve oyuncunun asla ‘Hayır’ diyemeyeceği isimlerin de devreye girmesi için çalışıldığı edinilen bilgiler arasında.

Hem Arsenal hem Özil kazanacak

Halihazırda sözleşmesi 5 ay sona erecek olan Mesut’u kadroda düşünmeyen Arsenal’ın da kiralamaya sıcak bakıyor. Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda İngiliz ekibi maddi yükten kurtulurken Mesut da futbola verdiği uzun aranın ardından beş aylık terapi gibi bir dönem geçirecek.