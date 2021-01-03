Boupendza şov yaptı Hatayspor, Konya'yı geçti

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, sahasında geriye düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

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Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Atakaş Hatayspor, sahasında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43 ve 68'de Aaron Boupendza kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un golünü 32'de Artem Kravetz attı.

90+3 dakikada İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

29 Aralık 2020'de Antalyaspor ağlarını 4 kez havalandıran Boupendza, İttifak Holding Konyaspor filelerini de 2 kere sarstı. Boupendza, 5 gün içinde 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki gol sayısını da 9'a çıkaran 24 yaşındaki Gabonlu forvet, gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor, puanını 27'ye çıkardı.

İttifak Holding Konyaspor ise 19 puanda kaldı.