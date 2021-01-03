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Galatasaray'a üç kötü haber birden

Galatasaray'a Antalyaspor maçında üç kötü haber geldi. Emre Kılınç, kırmızı kartla oyun dışı kaldı; Marcao ve Arda Turan cezalı duruma düştü.

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi. Galatasaraylı Emre Kılınç, 51. dakikada Amilton'a arkadan yaptığı hareket nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından oyun dışına gönderildi. Galatasaraylı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 

Sarı Kırmızılılar'ın defans oyuncusu Marcao, ise 55 sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Brezilyalı, İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. 

Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna giren Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalırken; maça kaptan çıkan Arda Turan'a ise 81. dakikada sarı kart çıktı. Tecrübeli oyuncu da cezalı duruma düştü ve Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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