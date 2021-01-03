Çin herkesi kandırdı! 'Covid-19 hayvan pazarından çıktı' iddiası yalanmış!

Koronavirüs salgınının çıktığı Çin ile ilgili ortaya atılan iddia uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, "Covid-19 salgını Wuhan'da Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdı" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün incelemelerde bulunmak için gittiği Çin’in Wuhan kenti ile ilgili kritik bir açıklama ABD’den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında corona virüsü salgınının arkasında Çin’in olduğunu söyledi.

Pottinger, “Virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan’daki laboratuvarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin’deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor” dedi.

İlk hasta halen bulunamadı

ABD’de 2020 yılının Ocak ayında corona virüsü salgını ile ilgili uyarılarda bulunan ve Çin’i daha önce de suçlayan Pottinger’ın açıklamaları o zaman tartışma yaratmış ve Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağını keşfetmek için bölgeye gitmişti. Henüz yapılan incelemelere göre Çin’de corona virüsü bulaşan ilk hasta henüz bulunamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre geçen yıl Covid-19 ile ilgili incelemelerde bulunan Çinli uzmanlar Covid-19’un laboratuvar ortamında geliştirilen “insan yapımı bir virüs” olduğunu öne sürmüştü.