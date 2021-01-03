Arda Turan'dan isyan: Geçmiş olsun dersiniz ama fotoğrafını çekmezsiniz!

Arda Turan, havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui’yinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili ''Bir hasta gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanı ise damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, başını okşarsınız, geçmiş olsun dilersiniz. Ancak fotoğrafını çekmezsiniz.'' dedi.

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Galatasaray, Süper Lig 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Arda Turan, "Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. İnşallah takım arkadaşlarım eksiklik göstermeyeceklerdir. Bugün elimize gelen kısıtlı şansları değerlendiremedik. 2 puan kaybettik." dedi.

Havai fişekin yüzünde patlamasından dolayı hastanede tedavi altına alınan takım arkadaşı hakkında konuşan Arda, şu ifadeleri kullandı; ''Açıkçası zor şartlarda sahaya çıktık. Omar’ın maalesef talihsiz bir olay başına geldi. Hayat bize bazen ne kadar kontrolümüzde olmadığını her fırsatta gösterse de biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yaşanan olay, bize birçok ders veriyor. Kardeşimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamına dönebilir. Sonrasında da inşallah mesleğine dönebilir. Dualarımız onunla.

''Bizi bütün gerçek duygularımızdan uzaklaştırdı''

Omar'ın fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanı ise damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, başını okşarsınız, geçmiş olsun dilersiniz. Ancak fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var. Artık sosyal medyanın bu sanal hali, bizi bütün gerçek duygularımızdan uzaklaştırdı.''

''Hakemler futbolu öğrenmeli''

Emre Kılınç'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da yorumlayan Arda, ''Futboldaki müdahaleleri durdurursanız hepsi kırmızı kart, penaltı. Belki Marcao'nun kırmızı kart olabilir. Emre Kılınç'ın hamlesi hiçbir futbolcuyu sakatlamaz. Hakemi konuşmak istemiyorum ama futbolu oynatmalılar. Bütün hakemlerimiz için söylemiyorum ama futbol öğrenilmeli. Futbolun ruhu vardır. Her darbe kart değildir.'' dedi.

Hastaneye gitti

Arda Turan, mücadele sonrasında havai fişek patlaması sonrasında yaralanan ve tedavisi hastanede devam eden Omar Elabdellaoui’yi bir kez daha yalnız bırakmadı. Takımını hem saha içi hem de saha dışında sahiplenen ve bu sezon örnek bir davranış sergileyen tecrübeli futbolcu, mücadelenin ardından soluğu Omar’ın yanında aldı.

“İnşallah Omar iyi olacak''

Ziyaret sonrasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin” ifadelerini kullandı.