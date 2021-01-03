Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kendisini takip edenlere çekilişle tatil hediye etti

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, takipçi karşılığında sosyal medya hesabından 5 yıldızlı özel bir termal tatil otelinde 3 gün 2 gece tatil hediyeli çekiliş düzenledi.

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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu.

Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının 'retweet' yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise ‘katılıyorum' yazmaları şartını koydu.

🎁YOĞUN İSTEK ÜZERİNE!

📍ÇEKİLİŞ ZAMANI!



🏊‍♂️Termal tatile hazır mısın?

🌅1 ay içinde kullanabileceğiniz 3 Gün 2 GECE TATİL!



Şartlar:



1: @thermalpark_ & @ahmetyyavuz takip et,

2: @mustafacol_ takip et,

4: Bu paylaşımı RT&Beğeni Yap

5: Yoruma KATILIYORUM yaz!



Sonuç: 03.01.2021! pic.twitter.com/SBSbJGctsW — MUSTAFA ÇÖL (@mustafacol_) December 29, 2020

Başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yaptı.