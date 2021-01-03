İş adamı Cemal Eğin'den otomotiv sektörüne dev yatırım

İş yerlerinin tek tek kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin, EGN MOTORS adı altında hizmet veren 2. el otomotiv satış showroom'unu daha da büyüterek göz kamaştıran bir mekan haline getirdi. Cemal Eğin, zor günlerden geçilen bu süreçle ilgili iş adamlarına çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, spordan siyasete magazinden iş dünyasına kadar birçok alanda herkesi zor durumda bıraktı. İş yerlerinin tek tek kepenk indirdiği dönemde ünlü iş insanı Cemal Eğin, EGN MOTORS adı altında hizmet veren 2. el otomotiv satış showroom'unu daha da büyüterek göz kamaştıran bir mekan haline getirdi.

Bölgenin en iyilerinden

1995 yılından beri çeşitli dallarda EĞİN GRUP A.Ş olarak hizmet veren firma, İstanbul Sultanbeyli'deki yenilenen showroom'uyla İstanbul Anadolu yakası ve çevre illerin en modern, en güçlü 2. el otomotiv satış noktalarından biri haline geldi.

"İç piyasaya yatırım yapın"

İşletmenin yönetimini oğlu Hakan Eğin'e teslim eden Cemal Eğin, Covid-19 nedeniyle zor günlerden geçilen bu süreçle ilgili iş adamlarına da bir çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı; "Her zaman yerliliği ve milliliği savunan biri olarak dikkat çeken Eğin, dolar ve euroya yatırım yaparak pusuda beklemenin ülke ekonomisine bir katkısı olmayacağını belirterek "İstihdamı desteklemek için nakitinizi iç piyasaya yatırım yaparak aktarınız"