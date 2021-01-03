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Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu! Ünlü sunucu Larry King koronavirüse yakalandı

ABD’li ünlü sunucu Larry King’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Larry King, uzun yıllar boyunca binlerce ünlüyle yaptığı röportajlarla tanınıyordu.  

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Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalandı. 87 yaşındaki King’in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Son yıllarda kalp krizi de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı.

Larry King kimdir?

1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmektedir.

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