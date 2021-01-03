Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu! Ünlü sunucu Larry King koronavirüse yakalandı

ABD’li ünlü sunucu Larry King’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Larry King, uzun yıllar boyunca binlerce ünlüyle yaptığı röportajlarla tanınıyordu.

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Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalandı. 87 yaşındaki King’in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Son yıllarda kalp krizi de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı.