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Arsenal deplasmanda şov yaptı

Arsenal, Premier Lig'de geçirdiği zor günlerin ardından bir net galibiyet daha aldı ve deplasmanda WBA'yı 4-0 yenmeyi başardı.

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İngiltere Premier Lig'de 7 haftalık bir galibiyet özlemi çeken Arsenal, Chelsea ve Brighton galibiyetlerinden sonra deplasmanda WBA karşısında da kazanmayı başardı.

Arsenal'e 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kieran Tierney, 28. dakikada Bukayo Saka ve 60 ile 64. dakikalarda Alexandre Lacazette attı.

Arsenal, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak 23 puanla 11. sıraya yükseldi. WBA ise 8 puanla 19. sırada ve düşme hattında kaldı. 

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