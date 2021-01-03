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Süleyman Soylu'dan eleştirilere cevap: İt ürür kervan yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle yılbaşı gecesi yer sofrasına oturmasına yönelik eleştirilere sert cevap geldi. Soylu, "Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" dedi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi askerlerle birlikte yediği yemek ve fotoğraflara yönelik eleştirilere çok sert çıktı. Kişisel Twitter hesabından askerlerle yer sofrasına oturduğu fotoğrafları paylaşan Bakan Soylu, "Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!" yorumu yaptı. 

Yılmaz Özdil ne demişti?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından, "38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum" notuyla Bakan Soylu'nun askerlerle fotoğrafını paylaşmıştı. 

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