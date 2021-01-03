Real Madrid, Celta Vigo engelini rahat aştı

La Liga'da Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 2-0'la geçmeyi başardı.Abone ol
La Liga'da şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo karşısında 3 puana 2 golle uzandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Lucas Vazquez ve 53. dakikada Marco Asensio attı.
Real Madrid bu sonuçla, eksik maçı bulunan Atletico Madrid'i geçerek 36 puanla 1. sıraya yükseldi. Celta Vigo ise 23 puanla 8. sırada kaldı.
başkent ekibinin bu galibiyetle beraber namağlup serisi de 7 maça çıktı.