BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  SPOR

Cedi Osman'dan galibiyete 11 sayılık katkı

Cedi Osman'ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 96-91 yendi.

Abone ol

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Atlanta Hawks'ı 96-91 mağlup etti. Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, Andre Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.

Bu sezon ikinci kez yenilen Hawks'ta De'Andre Hunter 17, Clint Capela ve Trae Young 16'şar sayıyla oynadı.

TOPLU SONUÇLAR
Houston Rockets-Sacramento Kings: 102-94
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 99-108
Indiana Pacers-New York Knicks: 102-106
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 127-112
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-116

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Real Madrid, Celta Vigo engelini rahat aştı
Arsenal deplasmanda şov yaptı
Kovid-19 salgının ikinci dalgası Almanya’yı sert vurdu! Can kaybı 2 kata çıktı
2021 ehliyet harcı ne kadar olacak A/B sınıfı ehliyet harçları
İş adamı Cemal Eğin'den otomotiv sektörüne dev yatırım
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Aşının 6 aya kadar korumasını bekliyoruz
Galatasaray'da kadro sil baştan
Sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu! Ünlü sunucu Larry King koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'un ilk transferi Berat Özdemir
Yorumlar