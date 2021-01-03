Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal etti! 'Cezaevinden izinliyim, hava almak maksadıyla çıktım' dedi

ESENYURT’ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi. Polisin "Neden dışarıdasınız?" sorusuna para cezası kesilenlerden biri, "Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" diye cevap verdi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den, 4 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ise polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. Esenyurt Meydanı’nda yapılan denetimlerde, polis ekipleri, 3 kişiyi durdurarak neden dışarı olduklarını sordu.



Durdurulanlardan birisi polisin sorusuna "Teyzemlerden geliyorum, evime gidiyorum" diye cevap verirken, diğer bir kişi ise “Cezaevinden izinliyim. Hava almak maksadıyla çıktım" dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası yazıldı.