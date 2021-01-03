Fenerbahçe'den Alassane Ndao harekatı

Ocak ayında kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.

Abone ol

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

16 maçta 4 gol 3 asist

Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı