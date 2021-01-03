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Fenerbahçe'den Alassane Ndao harekatı

Ocak ayında kanat transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı.

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Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

16 maçta 4 gol 3 asist
Ndao AS Dakar Sacre Coeur'dan Karagümrük'e Ocak 2020'de transfer oldu ve Mayıs 2022'ye kadar sürecek bir kontrat imzaladı. Şu ana kadar Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 16 maçta takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı

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