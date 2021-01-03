BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  SPOR

NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. 1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Kılınç Galatasaray camiasından özür diledi
Falcao sabırları taşırdı: Ayağı kopmuş olsaydı uzardı
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ödemesi kaç para olacak
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi! Yeni fiyat 2 lira oldu
Arsenal deplasmanda şov yaptı
Kovid-19 salgının ikinci dalgası Almanya’yı sert vurdu! Can kaybı 2 kata çıktı
Süleyman Soylu'dan eleştirilere cevap: İt ürür kervan yürür
2021 ehliyet harcı ne kadar olacak A/B sınıfı ehliyet harçları
İş adamı Cemal Eğin'den otomotiv sektörüne dev yatırım
Yorumlar