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HABER /  DÜNYA

ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin kafa kafaya  çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

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Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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