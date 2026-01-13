BIST 12.326
uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga! Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga operasyon düzenlendi. Listede Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil toplam 6 ünlü isim yer aldı.Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi. Kaynarca 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oktay Kaynarca’nın ekibi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bebek Oteli kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. 

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanmıştır.

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir."

