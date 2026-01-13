Taşacak Bu Deniz kadrosunda beklenmeyen veda! Ulviye Karaca diziden ayrıldığını duyurdu
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicileri duygusal bir sarsıntıya uğratacak sürpriz bir gelişmeyle gündeme oturdu. Dizide Esme'nin annesi Şükriye karakterine hayat veren usta oyuncu Ulviye Karaca, hikayeden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Esme'nin annesi Şükriye karakterine hayat veren usta oyuncu Ulviye Karaca, projeye veda ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Başarılı oyuncu Ulviye Karaca, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla "Hoşçakal Şükriye" notuyla karakterine veda etti. Paylaşımda set ekibine ve sadık izleyicilere teşekkürlerini sunan Karaca, diziden ayrıldığını resmen açıkladı. Bu veda, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi; çünkü Şükriye karakteri, aile dramının en duygusal köşe taşlarından biri olarak görülüyordu.
Senaryo gereği Şükriye'nin vedası, annelik fedakarlığının zirvesini temsil ediyor. Kızı Esme'nin işlediği suçu üstlenerek kendini ihbar eden Şükriye, tutuklanma yoluyla diziden ayrılacak. Önümüzdeki bölümlerde hapishane sahneleriyle ekranlara veda etmesi bekleniyor. Bu dramatik çıkış, dizinin gerilim dozunu daha da artıracak gibi görünüyor.
Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme), Burak Yörük (Oruç), Ava Yaman (Eleni) gibi güçlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında geçen düşman ailelerin kan davası ve imkânsız aşk hikayesiyle ilk bölümden beri reytinglerde fırtına estiriyor. Hikayenin akıcılığı, karakterlerin gerçekçiliği ve muhteşem oyuncu uyumu, diziyi sezonun en konuşulan yapımlarından biri haline getirdi.