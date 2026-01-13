Taşacak Bu Deniz kadrosunda beklenmeyen veda! Ulviye Karaca diziden ayrıldığını duyurdu

Başarılı oyuncu Ulviye Karaca, Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla "Hoşçakal Şükriye" notuyla karakterine veda etti. Paylaşımda set ekibine ve sadık izleyicilere teşekkürlerini sunan Karaca, diziden ayrıldığını resmen açıkladı. Bu veda, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi; çünkü Şükriye karakteri, aile dramının en duygusal köşe taşlarından biri olarak görülüyordu.