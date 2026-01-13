BIST 12.317
17 yaşındaki Eylül'ü vuran ablası çıktı! Acı haber geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ablası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde 7 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Eylül Mengülloğlu, tedavi altına alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Annesiyle yaşadığı konteynerde ablası E. Mengülloğlu (19) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı öne sürülen Eylül Mengülloğlu, hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan S.Y, D.S. ve M.Ç. tutuklanmış, E. Mengülloğlu ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

