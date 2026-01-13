MHP lideri Bahçeli'den Venezuela'da gizli silah ve İran açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Venezuela'da gizli silah kullandığı iddiasıyla ilgili olarak "Mikrodalga ve lazerle hedeflerini etkisizleştiren silahların kullanılmasıyla olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur. Venezuela bir testtir." dedi. İran'daki gösterilere değinen Bahçeli, "İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştirdi, ABD'yi küresel jandarmalık yapmakla suçladı.

Venezuela'daki ABD operasyonunda hayatta kalan yaralı askerlerin tüyler ürperten ifadeleri, ABD'nin operasyonda ileri teknoloji ürünü bir silahı kullandığı iddialarına yol açmıştı. Bahçeli, bu konuyla ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı:

"İnsanlığın topyekun yeni bir savaşa girmesi, bunun nükleer silahlarla tahkiminin yapılması, mikrodalga ve lazerle hedeflerini etkisizleştiren silahların kullanılmasıyla olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur. Venezuela bir testtir.

"ABD'nin 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir"

Şimdi sırayı Grönland almıştır. Bir NATO üyesi ülkenin hakimiyetindeki topraklara bir başka NATO üyesi ülkenin çökme planı nasıl tevil edilecektir. Tek taraflı ve bağnaz şekilde "İstedim, alacağım, vuracağım" demek "Gelin savaşalım" anlamına gelmeyecek midir? 1946 yılında ABD Başkanı Truman'ın Danimarka'ya yaptığı ahlaksız teklif işin özünde bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Türkiye olarak her ihtimali sıfır hatayla ele almak, buna göre tahkimatı yapmak vatan, millet ve bekanın şerefidir. Osmanlı İmparatorluğu'na "hasta adam" damgası vurmuşlardır, bugünün dünyasında hasta adam ABD'dir. ABD'nin 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir.

"Devletimizin küresel güç olması yine hedefimizdir"

Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkil değildir. 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermelidir. Tek kutuplu dünya istisna bir dönemin ürünüdür. Başkalarının senaryolarında oyalanacak vaktimiz yoktur. İnsanlık umut aramaktadır. Devletimizin küresel güç olması yine hedefimizdir.

"İran'ın toprak bütünlüğü Türkiye için hayat memat konusudur"

İran'daki şiddet olaylayında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın huzursuzluğu bölünmüşlüğü Türkiye'yi her açıdan tehdit etmektedir. Komşu ülke İran'ın toprak bütünlüğü Türkiye için hayat memat konusudur.

İran'da Riyal'in değer kaybetmesinin ardından Tahran'daki kapalıçarşı esnafının başlattığı protestolar ülke geneline yayılmıştır. Bu madalyonun bir yüzüdür. Diğer yüzü ise İran'a yönelik emperyalist provokasyonlardır. İran'daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın sancısı bölge ülkelerini tehdit etmektedir.

"İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir"

Hangi mihrakların devrede olduğunu, hangi planların uygulamaya geçtiğini çocuklar bile itiraf edecektir. İran'a neşter vuran, örtülü operasyon yapan mihrakların hüviyetleri bellidir. Tehdit son derece tanıdık ve yakındır.

Gezi Parkı benzetmesi

Gezi Parkı olaylarıyla İran’daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi özellikle temenni ediyorum. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi küresel konvansiyonel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır.

İran'daki olaylara mutlaka karşı çıkılmalıdır. Gün bir ve beraber olma günüdür. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir.

"Mazlum Abdi adlı terörist İsrail'in kuklasıdır"

Halep'in mahallerini içine alan çatışmalar her açıdan düşündürücüdür. YPG/SDG her açıdan yanlış yapmıştır. Trump ayak üstü bunları satmıştır. PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiştir. Bu terör örgütünün uzantısının da akıbeti aynı olmalıdır. İmralı'nın 27 Şubat çağrısı barışa davettir. Bölücü örgütün tüm yapılarını bağlamaktadır, YPG/SDG bundan bağımsız değildir. Mazlum Abdi adlı terörist İsrail'in kuklasıdır. Hiç kimse DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söylemez, söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Sivilleri canlı kalkan yapan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir.

DEM Parti yetkililerinin "Türkiye'yi uyarıyoruz" açıklalarına tepki

DEM partili yetkilerin Türkiye'yi uyarıyoruz diye yaptıkları uyarıları, SDG'ye arka çıkmaları son derece üzücü bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştiği süreçte he türlü fedakarlık yapılıyorken Halep gerekçesi ile sokaklara dökülmek kimseye bir şey kazandırmayacaktır. İsrail güdümündeki terör örgütü ile pazarlık nasıl olacaktır. Türkiye böyle bir şeye nasıl onay verecektir. Muhatap PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir. Eski hastalıkların zaman zaman nüksetmesi sorumluluk ahlakı ile çatışacaktır. DEM Parti Türkiye partisidir ve parmak sallaması makul görülemeyecektir.

"Fitnelere karşı uyanıklık göstereceğiz"

Bayrağın gönderden indiği yerde, bin yıllık kardeşliğin katledilmek istendiği anda; maldan, mülkten ve candan vazgeçmeyen bin kere namerttir. Bu bizim Türk tarihine olan şeref borcumuzdur. Türk milletine olan namus borcumuzdur.

Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere dikkat edeceğiz. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye için vardır. Türk milletinin birliği, kardeşliği ve mutluluğu için vardır. Türkiye var olduğu sürece, Türk milletinin emrinde ve hizmetinde olacağız. İhanetlere karşı dikkat edeceğiz. Fitnelere karşı uyanıklık göstereceğiz.

İstismara karşı temkinli olacağız. Tahriklere ise sabır, şuur ve azimle karşı koyacağız. Türk milleti ilelebet var olacaktır.

Emekli maaşı açıklaması

Diğer yandan altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmeliyim ki, emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentimizdir.

En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz."