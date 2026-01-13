İtalya'da taşlar yerinden oynuyor! Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Napoli ile oynanan Serie A karşılaşmasında sakatlandı. Baldır bölgesinde ağrı hisseden Hakan, teknik direktör Chivu'nun kararıyla oyundan çıkarıldı. İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma yönünde olduğu belirtildi.

İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Inter'e performansıyla yükselişte olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Napoli ile oynadığı müsabakada sakatlandı. Haberde, Hakan'ın mücadelenin ikinci yarısında baldır bölgesinde ağrı hissettiği, teknik direktör Chivu'nun kararıyla oyundan alındığı belirtildi.

MR'A GİRECEK

İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma (muscle fatigue) yönünde olduğu ve ciddi bir tablo beklenmediği aktarıldı. Ancak sakatlığın hassas bir bölgede olması nedeniyle kulüp temkinli davranıyor. Yıldız futbolcunun durumunun netleşmesi için 13 Ocak'ta detaylı MR ve görüntüleme testlerinden geçeceği belirtildi.