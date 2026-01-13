BIST 12.312
İran'dan çarpıcı açıklama: ABD ve İsrail, İran’a DEAŞ militanları gönderdi

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD ve İsrail’in, İran’a terör örgütü DEAŞ militanları gönderdiğini ve bunların da İran halkı ile emniyet güçlerine saldırılar düzenlediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre Musevi, “ABD ve İsrail 12 günlük savaşta aldığı mağlubiyeti telafi etmek için İran’a DEAŞ militanları gönderdi. Bu paralı askerler, İran halkı ile emniyet güçlerine saldırılar düzenleyerek onları şehit etti." dedi.

"Eğer teröristlerin arasında masum ama cahil insanlar bulunmasaydı emniyet güçleri şiddet eylemlerinin bu denli büyümesine müsaade etmezdi." ifadelerini kullanan Musevi, şunları kaydetti:

“İran toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyecektir. Düşman, İran emniyetinin hiçbir teröristin meydanlara çıkmasına müsaade etmeyeceğini bilmeli.”

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

