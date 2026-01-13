Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Halep'teki gelişmeler 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplatısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, MYK'da Halep'in temizlenmesinin önemli olduğunu belirtip şunları söyledi:

-"Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz."

Cumhurbaşkanı, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğine de dikkat çekti.

Erdoğan'dan SDG'ye 10 Mart Mutabakatı uyarısı

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, "Halep'teki durum uygulama için fırsat sundu." diye konuştu.

2026 zor geçecek

Erdoğan, 2026 yılının dünya açısından da kolay geçmeyeceğini ifade ederek Türkiye için en doğrusunu yapacaklarının ifade etti.

-"2026 dünya açısından kolay bir sene olmayacak. Etrafımızda çok mesele var. Takip edip Türkiye için en doğrusunu yapacağız."

Halep YPG'den temizlenmişti

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların 10 Ocak'ta yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti. Açıklamada, Halep'teki Yasin Hastanesi'nde mevzilenmiş terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği aktarılmıştı.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.