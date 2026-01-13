Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yeni bir kurum ihdas edilmelidir

Bülent Arınç, uyuşturucu madde kullanımının yagılaşmasının ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Mevcut kurum bu konuda yetersiz kalıyor ise doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile aktif, hassas ilişkiler kurabilecek, konunun uzmanlarından oluşan ve bu konunun üzerine büyük bir özveri ile gidebilecek yeni bir kurum ihdas edilmelidir." dedi.

Abone ol

Uyuşturucu operasyonları hız kısmeden devam ederken, konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme Bülent Arınç'tan geldi.

Arınç, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir kurumun kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. 2014 yılında Başbakan Yardımcısı olarak benim başkanlığımda 8 bakanımızın da (Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Sağlık Bakanı) katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştu. 2016 yılına kadar yaptığımız çalışmaların neticelerini o dönem somut olarak görmüş ve oldukça da mesafe kaydetmiştik. İlerleyen yıllarda kurum, yeni düzenlemeler ile tekrar yapılandırılarak çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu adını almış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir. Ancak günümüzdeki tablodan anlaşılıyor ki bu çabalar yetersiz kalmıştır ve geldiğimiz nokta endişe vericidir. Kurul, çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmelidir.