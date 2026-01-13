BIST 12.322
DOLAR 43,16
EURO 50,40
ALTIN 6.360,68
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yeni bir kurum ihdas edilmelidir

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yeni bir kurum ihdas edilmelidir

Bülent Arınç, uyuşturucu madde kullanımının yagılaşmasının ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Mevcut kurum bu konuda yetersiz kalıyor ise doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile aktif, hassas ilişkiler kurabilecek, konunun uzmanlarından oluşan ve bu konunun üzerine büyük bir özveri ile gidebilecek yeni bir kurum ihdas edilmelidir." dedi.

Abone ol

Uyuşturucu operasyonları hız kısmeden devam ederken, konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme Bülent Arınç'tan geldi.

Arınç, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir kurumun kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşması maalesef ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. 2014 yılında Başbakan Yardımcısı olarak benim başkanlığımda 8 bakanımızın da (Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Sağlık Bakanı) katılımıyla Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştu. 2016 yılına kadar yaptığımız çalışmaların neticelerini o dönem somut olarak görmüş ve oldukça da mesafe kaydetmiştik. İlerleyen yıllarda kurum, yeni düzenlemeler ile tekrar yapılandırılarak çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu adını almış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir. Ancak günümüzdeki tablodan anlaşılıyor ki bu çabalar yetersiz kalmıştır ve geldiğimiz nokta endişe vericidir. Kurul, çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Bu son derece üzücü tablo karşısında ivedilikle somut adımlar atılmalıdır. Mevcut kurum bu konuda yetersiz kalıyor ise doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile aktif, hassas ilişkiler kurabilecek, konunun uzmanlarından oluşan ve bu konunun üzerine büyük bir özveri ile gidebilecek yeni bir kurum ihdas edilmelidir."

İlgili Haberler
Son dakika haberi! Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil gözaltı listesindeki 6 ünlü isim Can Yaman’dan uyuşturucu iddialarına tepki
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İfadeleri ortaya çıktı! Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'dan uyuşturucu itirafı
Foto Galeri İfadeleri ortaya çıktı! Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'dan uyuşturucu itirafı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı
ABD’de cezaevindeki kavga kanlı bitti: 3 ölü, 12 yaralı
Bahçeli kürsüden seslendi! Emekliye iyileştirme formülü gündemde
Bahçeli kürsüden seslendi! Emekliye iyileştirme formülü gündemde
uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga! Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
uyuşturucu soruşturmasında beşinci dalga! Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası
İsrail destekli Dürzi liderden Suriye iddiası
Tedesco'dan flaş sözler! Kariyerinde yeni adresi işaret etti
Tedesco'dan flaş sözler! Kariyerinde yeni adresi işaret etti
Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor
Yazın 2 bin nüfuslu köyde kışın yalnızca muhtar ve ailesi yaşıyor
idefix Premium'la Hayatı Premium Yaşa!
idefix Premium'la Hayatı Premium Yaşa!
Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı
Suriye'de işler karıştı! Ordu bu haritayı yayınladı YPG uçurmaya başladı
İzmir'deki Demet Akarsu cinayeti! Fotoğraf detayı iddianamede yer aldı
İzmir'deki Demet Akarsu cinayeti! Fotoğraf detayı iddianamede yer aldı
Cevdet Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas..."
Cevdet Yılmaz: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konuda çok hassas..."
Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti
Eski milli futbolcu Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti
Hindistan'da 2 kişi Nipah virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedavi altına alındı
Hindistan'da 2 kişi Nipah virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedavi altına alındı