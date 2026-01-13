Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi

Fenerbahçe Teknik direktörü Domenico Tedesco yönetime verdiği listede orta saha transferi istiyor. Fenerbahçe, Arabistan'da forma giyen N'Golo Kante izin resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe’de Süper Kupa zaferi kutlamaları devam ederken teknik direktör Domenico Tedesco, sonraki hedefler olan Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde başarılar kazanabilmek için kadronun güçlenmesini istiyor. Sarı-lacivertli yönetime transfer listesi veren Tedesco, orta sahaya takviye bekliyor.

Basında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertli ekip, dünya futbolunun önemli isimlerinden olan N'Golo Kante için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için resmi teklif sundu.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER ZİRVESİ

Yıldız futbolcunun transferi için vites arttıran Fenerbahçe yönetimi, 13 ocak Salı günü, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgilere arasında yer aldı.

TRANSFER DOĞRULANDI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto da Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté'yi transfer etmek istediği doğruladı.

N’Golo Kante bu sezon Al-Ittihad forması ile 21 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.