Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişikliğe gidildi

Yumurtacı tavukların kafes standartları değiştirilirken mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zenginleştirilmemiş kafes sistemlerinde her bir yumurtacı tavuk için, en az yatay şekilde ölçülen 550 santimetrekarelik serbest kullanım alanı 400 santimetrekare olarak değiştirildi.

Mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029'dan itibaren kullanılamayacak.

