Kenan Yıldız gol attığı maçta Jventus 5 golle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada Bremer ve Jonathan David'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Juventus, 35. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yapan Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.

