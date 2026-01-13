BIST 12.255
DOLAR 43,13
EURO 50,38
ALTIN 6.379,02
HABER /  SPOR

Arda Güler'den o isme teşekkür mesajı

Arda Güler'den o isme teşekkür mesajı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, görevinden ayrılan eski teknik direktör Xabi Alonso’ya sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Güler, Alonso’nun kendisine duyduğu güvenin oyununu geliştirdiğini ve kariyerinde önemli katkı sağladığını belirtirken, minnettarlığını dile getirdi. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 yenilen Real Madrid, karşılaşmanın ardından Xabi Alonso ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa’yı getirdi.

Abone ol

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya teşekkür etti.

Milli futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı." ifadelerini kullandı.

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Sultanbeyli’de üstüne istinat duvarı çöken araç hasar gördü
Sultanbeyli’de üstüne istinat duvarı çöken araç hasar gördü
Somali'den tarihi adım! Anlaşmayı feshettiler
Somali'den tarihi adım! Anlaşmayı feshettiler
Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı
Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı
Ortaokul ve lise kademelerinde yıl sonu "gelişim raporu" verilecek
Ortaokul ve lise kademelerinde yıl sonu "gelişim raporu" verilecek
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Bu hafta içinde transferleri bitireceğiz'
Trabzonspor Başkanı Doğan: 'Bu hafta içinde transferleri bitireceğiz'
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyuruları yayımlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyuruları yayımlandı
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
DMM’den “elden yardım” uyarısı: İmza karşılığı maddi destek iddiaları dolandırıcılık
DMM’den “elden yardım” uyarısı: İmza karşılığı maddi destek iddiaları dolandırıcılık
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem