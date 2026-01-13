BIST 12.255
DOLAR 43,15
EURO 50,33
ALTIN 6.366,63
HABER /  DÜNYA

Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi

Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

Abone ol

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı.

Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti.

Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu ifade etmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişikliğe gidildi
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişikliğe gidildi
Ortaokul ve liselerde yeni dönem! MEB okullara yazı gönderdi...
Ortaokul ve liselerde yeni dönem! MEB okullara yazı gönderdi...
Huzur bozan vekil şimdi yandı! TBMM'ye Fransız disiplin modeli geliyor
Huzur bozan vekil şimdi yandı! TBMM'ye Fransız disiplin modeli geliyor
Kongre üyesinden "Grönland'ın ABD'ye katılmasını" öngören tasarı
Kongre üyesinden "Grönland'ın ABD'ye katılmasını" öngören tasarı
ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı
ABD'den vatandaşlarına "derhal İran'ı terk edin" çağrısı
Kenan Yıldız gol attığı maçta Jventus 5 golle kazandı
Kenan Yıldız gol attığı maçta Jventus 5 golle kazandı
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 646'ya çıktı
İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 646'ya çıktı
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
Alonso dönemi sonar erdi Arda Güler'den o isme teşekkür mesajı
Alonso dönemi sonar erdi Arda Güler'den o isme teşekkür mesajı
DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
DSÖ: Gazze'de 18 bin 500'den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı
Sancaktepe Belediye Meclisi’nde üslup tartışması! 'Lan' diye hitap edince ortalık karıştı