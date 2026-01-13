BIST 12.255
DOLAR 43,15
EURO 50,35
ALTIN 6.348,46
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi!

İzmir'de 1 ton 625 kg uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirilen 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek, bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti. 2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Ev alıp satacaklar aman dikkat! Tapuda o dönem sona eriyor, tarih belli
Ev alıp satacaklar aman dikkat! Tapuda o dönem sona eriyor, tarih belli
Türk milyarder Erdoğan Akbulak safari için gittiği Afrika'da öldü! Çatışmanın ortasında kaldı
Türk milyarder Erdoğan Akbulak safari için gittiği Afrika'da öldü! Çatışmanın ortasında kaldı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi
Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi
Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek
Üniversitede 3 yılda diploma dönemi: Yaz tatili 1 aya düşecek
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme
Bakan duyurdu: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni düzenleme
Şamil Tayyar 'Bolluk ve bereket olacak' dedi zam ve müjdeler için tarih verdi
Şamil Tayyar 'Bolluk ve bereket olacak' dedi zam ve müjdeler için tarih verdi
Atlantik Okyanusu'ndaki ticari gemide 10 ton kokain ele geçirildi
Atlantik Okyanusu'ndaki ticari gemide 10 ton kokain ele geçirildi
Çin'den, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki
Çin'den, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki
Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği açıkladı
Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği açıkladı
Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi
Trump'ın, İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi