BIST 12.317
DOLAR 43,16
EURO 50,42
ALTIN 6.372,48
HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 Bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti.

Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Hakim, önceki duruşmalarda davanın sözlü olarak yapılacağı yönünde ara karar bulunduğunu ve tarafların gelmemesi durumunda davayı karara bağlayacağının bildirildiğini kaydetti.

Son sözü sorulan avukat Yıldız, talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan hakim, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 150 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesine karar verilmesi istenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı
Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı
MHP lideri Bahçeli'den Venezuela'da gizli silah ve İran açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den Venezuela'da gizli silah ve İran açıklaması
4 ilde kar nedeniyle 800 köy yolu ulaşıma kapandı
4 ilde kar nedeniyle 800 köy yolu ulaşıma kapandı
Lahmacunun tadı kaçtı! Zam oranı enflasyonu geçti
Lahmacunun tadı kaçtı! Zam oranı enflasyonu geçti
İtalya'da taşlar yerinden oynuyor! Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
İtalya'da taşlar yerinden oynuyor! Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
İran'dan çarpıcı açıklama: ABD ve İsrail, İran’a DEAŞ militanları gönderdi
İran'dan çarpıcı açıklama: ABD ve İsrail, İran’a DEAŞ militanları gönderdi
2 ülkeden 'Grok' hamlesi: Yasaklandı!
2 ülkeden 'Grok' hamlesi: Yasaklandı!
Türkiye rüzgar enerjisinde son 15 yılın en güçlü performansı
Türkiye rüzgar enerjisinde son 15 yılın en güçlü performansı
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Diyanet açıkladı: 2026 fitre miktarı belli oldu
Diyanet açıkladı: 2026 fitre miktarı belli oldu
Komşusunu elektrikli düzenek ile öldürmeye çalışan sanığın cezası belli oldu
Komşusunu elektrikli düzenek ile öldürmeye çalışan sanığın cezası belli oldu