Türk milyarder Erdoğan Akbulak safari için gittiği Afrika'da öldü! Çatışmanın ortasında kaldı

Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari sırasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kaldı. Ağır yaralanan akbulak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Etiyopya makamları soruşturma başlatırken aile cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurdu.

Bilecik’te faaliyet gösteren Silkar Madencilik’in sahibi Erdoğan Akbulak, turistik gezi için gittiği Etiyopya’da çıkan silahlı çatışmanın arasında kalıp hayatını kaybetti.

Akbulak, safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan çatışmanın ortasında kaldı. Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre; çatışma sırasında ağır yaralanan Akbulak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Etiyopya makamları soruşturma başlattı. Ailenin, cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve yerel yetkililerle temas kurduğu öğrenildi. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Bilecik’e getirileceği bildirildi.

Çatışma sırasında iki Türk vatandaşının da can güvenliği nedeniyle Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.

Erdoğan Akbulak, kardeşi Hakkı Akbulak ile birlikte Silkar Madencilik’i kurmuştu. Doğal taş ve madencilik alanında önemli yatırımlara imza atan Akbulak, AKDO markasıyla Türk mermerinin yurt dışı pazarlarında tanınmasına katkı sağlamıştı. Özellikle ABD’de kurduğu yapılanmayla sektörde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyordu.