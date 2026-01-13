Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı! 'Gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP lideri "En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında emekli maaşlarına da değindi. MHP lideri "En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız." dedi.



"EMEKLİLERİN DERDİ DERDİMİZ, BEKLENTİSİ BEKLENTİMİZDİR"

'EMEKLİLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ'

