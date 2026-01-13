BIST 12.317
Bahçeli'den emekli maaşı çıkışı! 'Gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında emekli maaşlarına da değindi. MHP lideri "En düşük maaşı alan emeklilerimiz için elimizi değil gerekirse gövdemizi taşın altına koyarız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız." dedi.


