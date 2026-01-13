Dev banka tarih verdi! Elinde altın ve gümüş olanlar yaşadı, müthiş tahmin

Altın güne düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.