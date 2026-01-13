Dev banka tarih verdi! Elinde altın ve gümüş olanlar yaşadı, müthiş tahmin
Altın 2026 yılına çok hızlı başladı ve dün ons altın 4 bin 630 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altında yönün yeni yılda ne tarafa olacağı merak ediliyor. Citi Bank, kısa vadeli görünümünü güncelledi ve altın ile gümüş için fiyat hedeflerini yukarı doğru revize etti.
Altın güne düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 362 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 509 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 874 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 bin 594 dolardan kapanırken yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.
Citi Bank, kısa vadeli görünümünü güncelleyerek altın ve gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönü revize etti. Banka, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin talebi canlı tutacağı görüşünü belirtti.
3 AYLIK SENARYODA BEKLENTİ 5 BİN DOLAR!
Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak açıkladı.
Ons altın, pazartesi günü 4 bin 630 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.